Sanders a Trump: L'America ha bisogno di ospedali, non di guerre infinite

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Bernie Sanders, alto senatore americano, ha criticato duramente le azioni bellicose del presidente del suo paese con un messaggio pubblicato sul social network X.

Il senatore del Vermont ha scritto a questo proposito: In America abbiamo bisogno di centinaia di nuovi ospedali e cliniche sanitarie. Abbiamo bisogno di migliaia di nuovi centri per l'infanzia.

Bernie Sanders ha poi aggiunto: Abbiamo bisogno di milioni di nuove unità abitative a prezzi accessibili. Non abbiamo bisogno di spendere altri 500 miliardi di dollari per l'esercito e guerre infinite.