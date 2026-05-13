Ondata di reazioni negative alle dichiarazioni di Trump; il presidente americano è la causa dei rincari

Secondo il corrispondente di ABNA che cita Al Jazeera, le recenti dichiarazioni di Trump sull'economia americana hanno provocato un'ondata di reazioni negative tra i politici del paese. Recentemente, rispondendo a un giornalista che gli chiedeva: "In che misura la difficile situazione economica degli Stati Uniti e il continuo aumento dell'inflazione la incoraggiano a raggiungere un accordo con l'Iran?" ha detto: "Per niente. Quando parliamo dell'Iran, l'unica cosa che conta è che non debbano avere armi nucleari! Non penso alla situazione finanziaria degli americani."

Queste dichiarazioni di Trump arrivano mentre l'economia americana sta attraversando una fase delicata. Dopo la guerra contro l'Iran, si sono create vaste tensioni nei mercati energetici, e il prezzo della benzina negli Stati Uniti è aumentato drasticamente. Anche l'inflazione ha raggiunto il livello più alto dal maggio 2023.

A questo proposito, Nancy Pelosi, ex presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha scritto in un post: "È più chiaro che mai che Trump non si preoccupa di voi? Ha detto: Per niente!"

Il deputato democratico statunitense Jason Crow ha anche dichiarato: "Trump non si preoccupa dell'aumento dei costi e dei problemi degli americani."

Un'altra deputata democratica statunitense, Iyanna Brissley, ha sottolineato: "I prezzi della benzina, il costo della vita e le assicurazioni sono aumentati e hanno raggiunto il loro livello più alto. Trump ha ribadito che non gli importa di cercare di ridurre i prezzi o del benessere finanziario degli americani."

Il famoso senatore americano Bernie Sanders ha anche dichiarato: "Il narcisista supremo! Non gli importa della situazione finanziaria degli americani perché i problemi della classe lavoratrice non sono importanti per lui. Quello che conta è arricchire sempre di più la sua famiglia."

Rafael Warnock, membro della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, osservando che le dichiarazioni di Trump non hanno scioccato i suoi critici, ha sottolineato: "Sì, abbiamo visto questa cosa."

Katherine Clark, leader della minoranza democratica alla Camera dei Rappresentanti, ha detto: "I costi sono aumentati a causa di Trump, eppure non gli importa di voi."

Molti altri senatori e rappresentanti statunitensi hanno anche reagito negativamente a queste dichiarazioni di Trump pubblicando post sui social media.