Avvertimento di Saudi Aramco sulle conseguenze globali delle interruzioni nello Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al Mayadeen, l'amministratore delegato della compagnia petrolifera Aramco in Arabia Saudita ha dichiarato che il mondo ha perso circa un miliardo di barili di petrolio negli ultimi due mesi.

Ha aggiunto che i mercati energetici, anche qualora il movimento delle navi dovesse riprendere nello Stretto di Hormuz, avranno bisogno di molto tempo per ricostruirsi e raggiungere la stabilità.

In precedenza, fonti informate avevano anche riferito che la compagnia saudita Aramco intende sospendere le esportazioni di gas nel prossimo mese del calendario gregoriano.

La rete di notizie Bloomberg ha confermato questa notizia citando fonti informate. Secondo questo rapporto, la sospensione delle esportazioni di gas è stata annunciata a causa dei danni subiti dalle principali strutture di esportazione di Aramco.

Ciò avviene mentre la compagnia petrolifera nazionale saudita (Aramco) aveva già informato il mese scorso gli acquirenti asiatici che le loro quote di greggio per il carico di aprile erano state limitate e che solo la consegna di petrolio leggero saudita dal terminal di Yanbu era possibile.