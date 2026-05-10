Primo Ministro del Pakistan: Abbiamo ricevuto la risposta dell'Iran alla proposta americana

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, Shehbaz Sharif, Primo Ministro del Pakistan, ha annunciato oggi, domenica, che il comandante dell'esercito del suo paese ha riferito di aver ricevuto la risposta iraniana alla proposta americana.

Secondo questo mezzo di comunicazione, il Primo Ministro pakistano ha detto al riguardo che il feldmaresciallo Asim Munir, comandante dell'esercito del suo paese, lo ha informato che la risposta dell'Iran alla proposta americana è stata ricevuta.

Ciò avviene mentre una fonte diplomatica pakistana ha annunciato poche ore fa che la risposta iraniana era stata ricevuta poco prima e trasmessa alla parte americana.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano aveva anche dichiarato in precedenza più volte che le opinioni e le considerazioni dell'Iran sulle proposte americane sarebbero state inviate dopo il completamento delle valutazioni e del riepilogo finale.

Secondo il piano proposto, in questa fase i negoziati si concentreranno sulla fine della guerra nella regione.