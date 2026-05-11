Gli Stati Uniti esprimono preoccupazione per il controllo dell'Iran sui cavi in fibra ottica nello Stretto di Hormuz

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Mike Waltz, l'ambasciatore americano presso le Nazioni Unite, ha detto alla rete televisiva ABC riguardo al superamento di 50 giorni dalle minacce di Donald Trump contro l'Iran e alla mancata apertura dello Stretto di Hormuz alle navi nemiche: "Non è la prima volta che l'Iran fa una minaccia del genere o commette realmente un tale atto. Abbiamo avuto la guerra delle petroliere in cui negli anni '80 hanno preso di mira una delle nostre navi con una mina, e fanno questo tipo di cose da 50 anni."

Ha criticato l'esercizio della sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz e ha detto: "Ora hanno persino minacciato sulla televisione di stato iraniana di sequestrare i cavi sottomarini che attraversano lo Stretto di Hormuz – cavi che trasportano dati finanziari, informazioni di borsa e dati relativi al cloud e ai data center. Non possiamo accettare questo."

I cavi sottomarini in fibra ottica che attraversano lo Stretto di Hormuz trasportano ogni giorno oltre 10 trilioni di dollari di transazioni finanziarie (inclusi messaggi SWIFT, transazioni borsistiche e scambi di valute). Tuttavia, questa infrastruttura di comunicazione vitale è stata trascurata all'ombra della visione tradizionale dello Stretto (navigazione ed energia), e l'Iran è escluso dai suoi benefici economici e sovrani.