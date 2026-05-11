Haaretz: Aumenta il numero dei repubblicani contrari alla guerra

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, il giornale ebraico Haaretz ha riportato che il numero dei repubblicani contrari alla guerra negli Stati Uniti è in aumento, e la maggior parte di loro crede che la guerra non abbia portato nulla a questo paese.

In questo rapporto si afferma che i politici del Partito Repubblicano americano stanno cercando di prendere le distanze dalla guerra. Evitano di rispondere a domande sui risultati di questa guerra che non ha portato altro che aumenti dei prezzi negli Stati Uniti.

In precedenza, i media sionisti avevano riportato che l'impasse continua, e Trump è come qualcuno che è rimasto intrappolato, sconfitto e umiliato. Niente in nessun campo sta andando come voleva lui.

In questo rapporto si legge inoltre: "Sembra che una piccola scintilla nello Stretto di Hormuz potrebbe essere sufficiente per far divampare di nuovo l'intera regione."