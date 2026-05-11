Macron: Non abbiamo mai avuto intenzione di inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando RT, Emmanuel Macron, presidente francese, oggi domenica, dopo l'avvertimento "deciso" dell'Iran riguardo allo Stretto di Hormuz, ha fatto marcia indietro in modo deciso.

Il presidente francese ha dichiarato nei suoi interventi che non c'è mai stato alcun piano per schierare navi da guerra parigine nello Stretto di Hormuz. Questa non è mai stata una scelta di Parigi.

Ciò nonostante il fatto che in precedenza i media avessero riportato che l'esercito francese aveva pubblicato immagini della portaerei Charles de Gaulle mentre attraversava il Canale di Suez diretta verso il Golfo Persico.

D'altra parte, Kazem Gharibabadi, il vice per gli affari legali e internazionali del Ministero degli Esteri, poche ore fa ha reagito all'invio di navi da guerra francesi e britanniche nella regione e ha sottolineato: "La sicurezza dello Stretto di Hormuz è garantita solo dall'Iran." La Francia ha annunciato di inviare la portaerei Charles de Gaulle per una missione congiunta con Londra con il presunto obiettivo di "rafforzare la libertà di navigazione" nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, e la Gran Bretagna invierà anche una nave da guerra in questa regione. Lo schieramento di navi da guerra extra-regionali intorno allo Stretto di Hormuz con la scusa di proteggere la navigazione è un '"escalation della crisi e una militarizzazione di una via d'acqua vitale".

Gharibabadi ha definito il "ricorso illegale alla forza, la minaccia agli stati costieri e il blocco navale" come la fonte dell'insicurezza nella regione.