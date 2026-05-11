Al-Mayadeen riporta i dettagli della risposta scritta dell'Iran alla proposta americana

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, fonti diplomatiche hanno detto ad Al-Mayadeen che l'Iran nella sua risposta inviata agli Stati Uniti tramite il mediatore pakistano, ha sottolineato la necessità della rimozione delle sanzioni, del rilascio dei beni bloccati e della cessazione immediata della guerra.

Secondo questo rapporto, la risposta iraniana, che è stata trasmessa tramite il mediatore pakistano, contiene una serie di richieste politiche, di sicurezza ed economiche. Queste fonti hanno detto che Teheran in questa risposta ha chiesto la fine del blocco, la libertà di esportazione del petrolio, la rimozione delle sanzioni americane e il rilascio dei beni e delle proprietà congelate dell'Iran.

Le fonti menzionate hanno anche aggiunto che l'Iran ha esplicitamente chiesto la rimozione delle restrizioni imposte dall'OFAC sulla vendita del proprio petrolio e ha considerato questa questione come uno degli assi principali di qualsiasi eventuale intesa.