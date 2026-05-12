RIA Novosti: La guerra contro l'Iran mette sotto pressione l'economia turca

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, una fonte informata del governo turco ha dichiarato alla RIA Novosti che la dipendenza dalle forniture energetiche estere aumenta la pressione sull'economia turca nel mezzo dell'escalation in Medio Oriente.

Ha aggiunto che l'elevata dipendenza del paese dalle importazioni di petrolio e gas rimane una delle vulnerabilità chiave dell'economia turca.

L'aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran ha causato interruzioni al passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Le interruzioni di questa via d'acqua strategica hanno sconvolto la catena di approvvigionamento di carburante ed energia, così come di molti altri beni come prodotti petrolchimici e fertilizzanti chimici in tutto il mondo.

L'Iran ha dichiarato di essere pronto, in caso di cessate il fuoco stabile e fine della guerra, a garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz nel rispetto dei protocolli e delle considerazioni di sicurezza necessari.