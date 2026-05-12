Bloomberg: Una petroliera qatariota fa ritorno dallo Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, Bloomberg ha riferito oggi, lunedì, che una petroliera carica di gas naturale liquefatto proveniente dal Qatar sembra aver cambiato rotta ed essere tornata indietro dopo un iniziale avvicinamento allo Stretto di Hormuz, un segnale dell'incertezza persistente sul trasferimento dei flussi energetici regionali.

Secondo i dati di tracciamento delle navi raccolti da Bloomberg, la nave "Muhazam" ha cambiato rotta da Hormuz, sebbene indichi ancora il Pakistan come prossima destinazione.

Bloomberg ha aggiunto: All'inizio di lunedì, la nave, che aveva caricato un carico alla fine di febbraio a Ras Laffan in Qatar, dopo colloqui tra Doha e il Pakistan, si è diretta verso un'area dello Stretto di Hormuz sotto il controllo iraniano. Queste misure mostrano che i paesi del Golfo non sono ancora in grado di esportare energia attraverso Hormuz, poiché Iran e Stati Uniti sono in disaccordo su un quadro per porre fine alla guerra (l'aggressione americano-sionista contro Teheran) e riaprire questa via vitale.

Il media ha aggiunto: In caso di successo, il viaggio della "Muhazam" sarebbe solo il secondo carico di LNG qatariota a transitare attraverso questa via d'acqua dalla guerra (l'aggressione americano-sionista contro Teheran) alla fine di febbraio. Alcune navi sono state deviate prima di completare il transito, mentre altre sono state attaccate all'ingresso nel Golfo dell'Oman.

È importante notare che a causa delle provocazioni e dell'istigazione alla guerra di Trump e delle loro conseguenze riguardanti la mancanza di sicurezza sufficiente nello Stretto di Hormuz, l'Iran ha precedentemente annunciato di aver stabilito una rotta specifica per il passaggio delle navi attraverso questa via d'acqua, e che queste possono attraversarla dopo aver rispettato i protocolli dichiarati da Teheran.