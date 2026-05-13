Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i media ebraici hanno riferito che gli Stati Uniti nel corso della guerra di 40 giorni con l'Iran hanno utilizzato 1.300 missili Patriot.
I media ebraici hanno aggiunto: Recenti documenti del Dipartimento della Difesa americano mostrano che il Pentagono intende aumentare la produzione annuale di missili Patriot a 2.000 unità; un'azione che, secondo questi documenti, viene perseguita nell'ambito di un programma settenne.
Ogni missile Patriot costa tra i 4 e i 4,5 milioni di dollari.
Consumo di 1.300 missili Patriot da parte degli Stati Uniti in una guerra di 40 giorni contro l'Iran
13 maggio 2026 - 13:22
News ID: 1813796
Source: ABNA24
I media ebraici hanno annunciato che gli Stati Uniti durante la guerra di 40 giorni contro l'Iran hanno consumato 1.300 missili Patriot.
Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i media ebraici hanno riferito che gli Stati Uniti nel corso della guerra di 40 giorni con l'Iran hanno utilizzato 1.300 missili Patriot.
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