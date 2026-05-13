Forte calo della produzione di petrolio nel Golfo Persico; lieve calo della produzione petrolifera iraniana

Secondo il corrispondente di ABNA che cita l'Amministrazione statunitense per l'informazione sull'energia (EIA), a causa del blocco dello Stretto di Hormuz, il calo medio della produzione di petrolio nei paesi della regione del Golfo Persico ad aprile ha superato i 10,5 milioni di barili al giorno, che corrisponde a un crollo di circa il 42%. Al contrario, il calo della produzione petrolifera iraniana in questo periodo è stimato in circa 230.000 barili al giorno, pari a circa il 7%.

Secondo questo rapporto, la tendenza al calo della produzione di petrolio nei paesi della regione si è intensificata ad aprile. Mentre a marzo la produzione di petrolio dei paesi della regione era diminuita di circa 8 milioni e 920.000 barili al giorno, le stime indicano che la quantità di produzione persa ad aprile ha raggiunto circa 10 milioni e 540.000 barili al giorno.

Questo rapporto viene pubblicato mentre gli Stati Uniti affermano di imporre un blocco navale contro l'Iran; tuttavia, le statistiche del Dipartimento dell'Energia statunitense mostrano che l'Iran, rispetto al suo livello di produzione, ha subito il calo di produzione di petrolio più basso nella regione durante i mesi di marzo e aprile.

Secondo questi dati, la produzione petrolifera iraniana è diminuita di circa 130.000 barili al giorno a marzo e di circa 230.000 barili al giorno ad aprile.

L'Amministrazione statunitense per l'informazione sull'energia prevede anche che il calo della produzione di petrolio nei paesi del Golfo Persico continuerà a maggio e che la produzione totale persa di questi paesi raggiungerà circa 10 milioni e 750.000 barili al giorno.

Secondo questo rapporto, la produzione totale di petrolio della regione del Golfo Persico prima dell'aggravarsi della crisi a febbraio era di circa 25,2 milioni di barili al giorno. Di questa quantità, 8,92 milioni di barili al giorno a marzo, 10,54 milioni di barili al giorno ad aprile e, secondo le stime, circa 10,75 milioni di barili al giorno a maggio andranno persi dalla produzione regionale.

L'Iran, d'altra parte, mantenendo oltre il 93% della sua capacità produttiva, è diventato uno dei pochi fornitori di petrolio relativamente stabili nella regione dell'Asia occidentale.