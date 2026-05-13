23 operazioni di Hezbollah contro il regime sionista in un giorno

Secondo il corrispondente di ABNA citando RT, Hezbollah libanese ha annunciato, tramite comunicati, di aver condotto 23 operazioni in un giorno contro il nemico sionista in risposta alla violazione della tregua da parte di Tel Aviv.

Hezbollah ha sottolineato che queste operazioni sono effettuate per difendere il paese e il popolo libanese, e in risposta alla violazione della tregua e all'attacco ai villaggi del sud del paese.

Secondo questo rapporto, le posizioni dei soldati sionisti a Hula, vicino al fiume Dair Siryan, Tayr Harfa e lungo l'asse Naqoura - Al-Iskandarouna sono state prese di mira.

Inoltre, carri armati Merkava sono stati colpiti da missili e droni di Hezbollah ad Al-Bayyada, Al-Tayyiba, Al-Iskandarouna e Hula.