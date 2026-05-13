  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

23 operazioni di Hezbollah contro il regime sionista in un giorno

13 maggio 2026 - 13:24
News ID: 1813801
Source: ABNA24
23 operazioni di Hezbollah contro il regime sionista in un giorno

I combattenti libanesi, in reazione all'ampia violazione della tregua da parte del regime sionista, hanno preso di mira le posizioni dei soldati occupanti.

Secondo il corrispondente di ABNA citando RT, Hezbollah libanese ha annunciato, tramite comunicati, di aver condotto 23 operazioni in un giorno contro il nemico sionista in risposta alla violazione della tregua da parte di Tel Aviv.

Hezbollah ha sottolineato che queste operazioni sono effettuate per difendere il paese e il popolo libanese, e in risposta alla violazione della tregua e all'attacco ai villaggi del sud del paese.

Secondo questo rapporto, le posizioni dei soldati sionisti a Hula, vicino al fiume Dair Siryan, Tayr Harfa e lungo l'asse Naqoura - Al-Iskandarouna sono state prese di mira.

Inoltre, carri armati Merkava sono stati colpiti da missili e droni di Hezbollah ad Al-Bayyada, Al-Tayyiba, Al-Iskandarouna e Hula.

Your Comment

You are replying to: .
captcha