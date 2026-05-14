La pressione politica degli Stati Uniti per aumentare i sostenitori della risoluzione sullo Stretto di Hormuz è ridicola.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la Rappresentanza Permanente della Repubblica Islamica presso l'ONU mercoledì ora locale ha dichiarato: Il tentativo degli Stati Uniti di presentare il numero di paesi che sostengono la bozza di risoluzione per motivi politici come un ampio sostegno internazionale e l'isolamento dell'Iran è ridicolo e ingannevole.

La Rappresentanza iraniana all'ONU ha dichiarato: Nessun livello di adesione derivante da pressioni e coercizioni può legittimare le azioni illegali internazionali di Washington contro l'Iran, inclusi il blocco navale, l'attacco e il sequestro illegale di navi mercantili iraniane, e la presa in ostaggio dei loro equipaggi in modo simile alla pirateria.

La Rappresentanza della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite ha chiarito che tutti sanno che molti membri hanno aderito alla bozza di risoluzione sotto pressione politica, coercizione e persino minacce.

La Rappresentanza iraniana ha aggiunto: Le affermazioni del rappresentante statunitense su un ampio sostegno non sono altro che un tentativo disperato di creare legittimità per obiettivi politici preconcetti, minare la credibilità del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e fornire una copertura politica per azioni illegali.