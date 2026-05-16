Avvertimento della Rappresentanza iraniana ai paesi sostenitori delle azioni statunitensi

La Rappresentanza della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite ha sottolineato che tutti i paesi che sostengono gli Stati Uniti hanno responsabilità internazionale per qualsiasi escalation di tensioni.

Secondo l'agenzia ABNA, la Rappresentanza della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, in risposta ai paesi che sostengono la risoluzione politica statunitense contro l'Iran, scrivendo un messaggio su un social network, ha dichiarato: Ora è completamente chiaro che gli Stati Uniti stanno cercando di sfruttare il numero dei cosiddetti co-firmatari della loro bozza unilaterale di risoluzione politica per creare una falsa immagine di "ampio sostegno internazionale" per le loro azioni illegali continue, e aprire la strada a ulteriori avventure militari nella regione.

La Rappresentanza iraniana ha sottolineato: Se gli Stati Uniti dovessero iniziare una nuova escalation di tensioni, tutti i paesi co-firmatari al fianco di Washington avranno responsabilità internazionale per le conseguenze.

Nel messaggio si legge: Nessuna scusa politica o copertura diplomatica può liberarli dalla responsabilità di facilitare, rafforzare e legittimare l'aggressione statunitense.