Secondo il corrispondente dell'ABNA citando il China Daily, mentre le tensioni nella regione continuano, decine di navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz implementando i protocolli di gestione stabiliti dall'Iran.
Secondo questo rapporto, diverse navi, tra cui navi appartenenti alla Cina, dopo aver effettuato coordinamenti e nell'ambito delle normative sulla gestione del traffico in questa via d'acqua strategica, hanno attraversato lo Stretto di Hormuz; un'azione che dimostra l'importante ruolo dell'Iran nella gestione del traffico marittimo su questa rotta vitale.
Anche le Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran hanno dichiarato in un comunicato: Dopo la richiesta della parte cinese e un accordo sui protocolli di gestione dello Stretto, diverse navi di questo paese hanno ricevuto il permesso di attraversare questa rotta, e il loro processo di attraversamento è iniziato dalla scorsa notte.
Nonostante ciò, il livello del traffico navale è ancora valutato inferiore al livello normale precedente alle tensioni. In precedenza, in media circa 140 navi al giorno attraversavano lo Stretto di Hormuz, ma ora questo numero è diminuito. Allo stesso tempo, l'Iran ha annunciato che finora è stato dato il via libera a più di 30 navi per attraversare questo stretto.
China Daily: Decine di navi attraversano lo Stretto di Hormuz con i protocolli di gestione dell'Iran
Rapporti indicano che decine di navi hanno transitato nello Stretto di Hormuz implementando i protocolli di gestione iraniani, sebbene il livello del traffico marittimo sia ancora inferiore al precedente.
Secondo il corrispondente dell'ABNA citando il China Daily, mentre le tensioni nella regione continuano, decine di navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz implementando i protocolli di gestione stabiliti dall'Iran.
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