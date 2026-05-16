China Daily: Decine di navi attraversano lo Stretto di Hormuz con i protocolli di gestione dell'Iran

Secondo il corrispondente dell'ABNA citando il China Daily, mentre le tensioni nella regione continuano, decine di navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz implementando i protocolli di gestione stabiliti dall'Iran.

Secondo questo rapporto, diverse navi, tra cui navi appartenenti alla Cina, dopo aver effettuato coordinamenti e nell'ambito delle normative sulla gestione del traffico in questa via d'acqua strategica, hanno attraversato lo Stretto di Hormuz; un'azione che dimostra l'importante ruolo dell'Iran nella gestione del traffico marittimo su questa rotta vitale.

Anche le Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran hanno dichiarato in un comunicato: Dopo la richiesta della parte cinese e un accordo sui protocolli di gestione dello Stretto, diverse navi di questo paese hanno ricevuto il permesso di attraversare questa rotta, e il loro processo di attraversamento è iniziato dalla scorsa notte.

Nonostante ciò, il livello del traffico navale è ancora valutato inferiore al livello normale precedente alle tensioni. In precedenza, in media circa 140 navi al giorno attraversavano lo Stretto di Hormuz, ma ora questo numero è diminuito. Allo stesso tempo, l'Iran ha annunciato che finora è stato dato il via libera a più di 30 navi per attraversare questo stretto.