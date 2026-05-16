Secondo l'agenzia ABNA, Masoud Pezeshkian, Presidente del nostro Paese, nel ringraziare il Papa per le sue posizioni morali riguardo alle recenti aggressioni degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran, ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale adotti un approccio realistico ed equo, e ha chiesto ai paesi del mondo di contrastare le richieste illegali e le politiche avventurose e pericolose degli Stati Uniti.
Pezeshkian ringrazia il Papa per le sue posizioni; bisogna contrastare le richieste illegali degli Stati Uniti
16 maggio 2026 - 12:57
News ID: 1814892
Source: ABNA24
Il Presidente del nostro Paese, esprimendo gratitudine per le posizioni morali del Papa riguardo alle recenti aggressioni contro l'Iran, ha chiesto ai paesi del mondo di opporsi alle richieste illegali e alle politiche avventurose e pericolose degli Stati Uniti.
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