Pezeshkian ringrazia il Papa per le sue posizioni; bisogna contrastare le richieste illegali degli Stati Uniti

Secondo l'agenzia ABNA, Masoud Pezeshkian, Presidente del nostro Paese, nel ringraziare il Papa per le sue posizioni morali riguardo alle recenti aggressioni degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran, ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale adotti un approccio realistico ed equo, e ha chiesto ai paesi del mondo di contrastare le richieste illegali e le politiche avventurose e pericolose degli Stati Uniti.