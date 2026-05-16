Secondo l'agenzia ABNA citando RIA Novosti, António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha accolto con favore l'accordo tra gli Ansarallah dello Yemen e il governo autoproclamato di Aden per lo scambio di prigionieri.
Ha chiesto di rafforzare le interazioni tra il governo yemenita a Sana'a e il governo autoproclamato di Aden per raggiungere una pace duratura al fine di porre fine al conflitto in questo paese arabo.
Il governo autoproclamato di Aden è il governo yemenita in esilio sostenuto dall'Arabia Saudita, che a seguito di divergenze con gli Ansarallah dello Yemen si è recato ad Aden e vi ha formato un governo autonomo.
Guterres accoglie con favore l'accordo sullo scambio di prigionieri tra il governo yemenita e il governo autoproclamato di Aden
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha accolto con favore l'accordo raggiunto tra gli Ansarallah dello Yemen a Sana'a e il governo autoproclamato ad Aden.
Secondo l'agenzia ABNA citando RIA Novosti, António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha accolto con favore l'accordo tra gli Ansarallah dello Yemen e il governo autoproclamato di Aden per lo scambio di prigionieri.
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