Guterres accoglie con favore l'accordo sullo scambio di prigionieri tra il governo yemenita e il governo autoproclamato di Aden

Secondo l'agenzia ABNA citando RIA Novosti, António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha accolto con favore l'accordo tra gli Ansarallah dello Yemen e il governo autoproclamato di Aden per lo scambio di prigionieri.

Ha chiesto di rafforzare le interazioni tra il governo yemenita a Sana'a e il governo autoproclamato di Aden per raggiungere una pace duratura al fine di porre fine al conflitto in questo paese arabo.

Il governo autoproclamato di Aden è il governo yemenita in esilio sostenuto dall'Arabia Saudita, che a seguito di divergenze con gli Ansarallah dello Yemen si è recato ad Aden e vi ha formato un governo autonomo.