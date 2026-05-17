Hezbollah: Gli occupanti non vedranno la pace; la resistenza continua

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il Hezbollah libanese ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di opporsi ai dettami e alle pressioni da parte degli Stati Uniti e di altri volti a imporre opzioni contro la sovranità del paese.

La dichiarazione prosegue affermando che gli occupanti israeliani non vedranno mai la pace finché ci saranno combattenti della resistenza e uomini liberi onorevoli sul suolo libanese.

Il Hezbollah ha sottolineato che parlare di un accordo di pace tra il governo libanese e il regime sionista equivale a una deviazione e a un tentativo di scagionare il nemico sionista. I funzionari libanesi devono smettere con la serie di concessioni gratuite al nemico sionista e l'ignoranza dei diritti del paese. Le aggressioni del regime contro il Libano devono cessare in modo definitivo e completo.

Il Hezbollah ha riaffermato l'opzione della resistenza contro l'occupazione sionista.