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Hezbollah: Gli occupanti non vedranno la pace; la resistenza continua

17 maggio 2026 - 13:21
News ID: 1815310
Source: ABNA24
Hezbollah: Gli occupanti non vedranno la pace; la resistenza continua

Il Hezbollah libanese ha respinto i dettami americani sul paese, sottolineando l'opzione della resistenza contro il nemico sionista.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il Hezbollah libanese ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di opporsi ai dettami e alle pressioni da parte degli Stati Uniti e di altri volti a imporre opzioni contro la sovranità del paese.

La dichiarazione prosegue affermando che gli occupanti israeliani non vedranno mai la pace finché ci saranno combattenti della resistenza e uomini liberi onorevoli sul suolo libanese.

Il Hezbollah ha sottolineato che parlare di un accordo di pace tra il governo libanese e il regime sionista equivale a una deviazione e a un tentativo di scagionare il nemico sionista. I funzionari libanesi devono smettere con la serie di concessioni gratuite al nemico sionista e l'ignoranza dei diritti del paese. Le aggressioni del regime contro il Libano devono cessare in modo definitivo e completo.

Il Hezbollah ha riaffermato l'opzione della resistenza contro l'occupazione sionista.

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