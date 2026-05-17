Brigate Al-Qassam: L'assassinio di grandi comandanti non fermerà la via della resistenza

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia di stampa palestinese Shehab, le Brigate Al-Qassam, il braccio armato del movimento Hamas, in una dichiarazione ufficiale hanno confermato il martirio di Ezzeddin Al-Haddad (con la kunya Abu Suhaib), un alto comandante e capo di stato maggiore delle brigate, in un'azione cieca del regime sionista per assassinarlo.

Le Brigate Al-Qassam hanno annunciato che il grande comandante Ezzeddin Al-Haddad, insieme a sua moglie, sua figlia e ad altre persone di Gaza, sono stati martirizzati durante un'operazione di assassinio codardo da parte del regime sionista.

Le brigate hanno scritto: È morto martire dopo che i suoi due figli combattenti, Suhaib e Mumin, erano già stati martirizzati nella guerra del Diluvio di Al-Aqsa.

Nella dichiarazione è stato sottolineato che il martire Al-Haddad ha avuto un ruolo di primo piano nell'operazione del 7 ottobre e nel comando della battaglia difensiva nella brigata di Gaza, e dopo il martirio dei grandi comandanti Mohammed Al-Deif e Mohammed Al-Sinwar, ha assunto la guida dello stato maggiore delle Brigate Al-Qassam in una fase estremamente critica. In questo periodo, è riuscito a ottenere importanti successi, tra cui la liberazione di centinaia di prigionieri dalle carceri del regime di occupazione.

Le Brigate Al-Qassam hanno condannato questo crimine e sottolineato che i crimini degli occupanti sionisti, il più recente dei quali è l'assassinio del martire Al-Haddad, sono la prova più chiara dell'infedeltà agli accordi da parte del nemico criminale sionista, che ha oltrepassato tutti i limiti, ignorato tutti gli accordi e non ha alcuna considerazione per i paesi mediatori del cessate il fuoco.

Alla fine della loro dichiarazione, le Brigate Al-Qassam hanno aggiunto: Se il nemico criminale sionista pensa che l'assassinio di grandi comandanti fermerà la via della resistenza, è in preda a un'illusione. Perché questo sangue puro non sarà versato invano; altri comandanti prenderanno il loro posto, e la strada continuerà fino alla completa liberazione della terra e alla purificazione della moschea di Al-Aqsa.