Taylor Greene minaccia Trump

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Novosti, Marjorie Taylor Greene, ex membro del Congresso americano, ha sottolineato: Se Trump decidesse di inviare forze militari americane in Iran, assisteremo a una rivoluzione politica nel nostro paese. Basta così.

Ha aggiunto: Le coalizioni si uniranno e non potranno essere fermate. Insisto su questa questione. Dobbiamo finire questa guerra. Questa è una follia.

Greene in precedenza, in reazione alle minacce del suo presidente contro l'Iran, facendo riferimento alla legge relativa alla sua destituzione, aveva dichiarato: La minaccia anti-iraniana di Trump è diabolica e una forma di follia.