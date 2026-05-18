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Taylor Greene minaccia Trump

18 maggio 2026 - 10:56
News ID: 1815802
Source: ABNA24
Taylor Greene minaccia Trump

L'ex membro del Congresso americano ha minacciato Trump di provocare una rivoluzione politica.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Novosti, Marjorie Taylor Greene, ex membro del Congresso americano, ha sottolineato: Se Trump decidesse di inviare forze militari americane in Iran, assisteremo a una rivoluzione politica nel nostro paese. Basta così.

Ha aggiunto: Le coalizioni si uniranno e non potranno essere fermate. Insisto su questa questione. Dobbiamo finire questa guerra. Questa è una follia.

Greene in precedenza, in reazione alle minacce del suo presidente contro l'Iran, facendo riferimento alla legge relativa alla sua destituzione, aveva dichiarato: La minaccia anti-iraniana di Trump è diabolica e una forma di follia.

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