L'ex segretario alla Difesa americano: Il programma nucleare iraniano non è una minaccia imminente

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, "Robert Gates", segretario alla Difesa americano sotto le amministrazioni di "George W. Bush" e "Barack Obama", in un'intervista al programma "Face the Nation" di CBS News riguardo al programma nucleare pacifico dell'Iran, ha dichiarato: Non credo che il programma nucleare iraniano sia una minaccia imminente.

L'ex segretario alla Difesa americano ha aggiunto: Penso che alla fine l'unica possibilità di successo per risolvere la questione iraniana sia la negoziazione. La negoziazione è certamente l'unica via che sembra aumentare le possibilità di successo.

Robert Gates ha poi detto: Per la prima volta nella nostra storia, siamo di fronte in Europa e in Asia a nemici armati di armi nucleari. Quando la Cina avrà completato il suo ammodernamento nucleare strategico, Cina e Russia insieme avranno quasi il doppio delle testate nucleari strategiche rispetto a noi. Non siamo mai stati di fronte a un paese con una capacità produttiva e industriale maggiore degli Stati Uniti. Non siamo mai stati di fronte a un paese tecnologicamente avanzato quanto noi, più avanti di noi in alcuni settori e quasi alla nostra pari in qualche altro settore. Quindi siamo di fronte a un nemico più potente. Che si tratti di connessioni strategiche o aiuti allo sviluppo o commercio o qualsiasi altra cosa, i cinesi si occupano di queste questioni in tutto il mondo, quindi penso che se prendete tutto questo insieme, questo è un periodo molto, molto pericoloso.