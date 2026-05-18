Ministro tedesco: Il G7 dovrebbe discutere la fine permanente della guerra contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il quotidiano transnazionale Al-Quds Al-Arabi, Lars Klingbeil, ministro delle Finanze tedesco, lunedì ha dichiarato: Il G7 offre una piattaforma adatta per discutere i modi per porre fine permanentemente alla guerra contro l'Iran – una guerra che, secondo lui, insieme al blocco dello Stretto di Hormuz, ha creato un serio pericolo per l'economia mondiale.

Secondo Reuters, Klingbeil dovrebbe recarsi a Parigi per partecipare alla riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G7. Questo incontro si terrà lunedì e martedì.

Sottolineando l'approccio europeo, ha detto: "La nostra strada come europei è chiara; puntiamo sulla cooperazione invece che sul confronto, sul partenariato, sull'affidabilità, sul libero scambio e sullo stato di diritto."

Il ministro delle Finanze tedesco ha anche osservato che le recenti crisi mostrano la necessità per la Germania e l'Europa di diventare più indipendenti e più resilienti nei settori delle materie prime, dell'energia e delle catene di approvvigionamento.

Klingbeil ha aggiunto: A margine di questo incontro, si terranno anche colloqui con i ministri delle Finanze di Brasile, India, Corea del Sud e Kenya – un'azione perseguita con l'obiettivo di espandere i partenariati internazionali.

Ha anche sottolineato: La Germania non permetterà che la crisi del Medio Oriente distolga l'attenzione dalla guerra della Russia contro l'Ucraina.