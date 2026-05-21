Generale Qaani: I successi della flotta "Sumud" continuano

Secondo l'agenzia ABNA, il Generale Ismail Qaani, comandante della Forza Qods del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha scritto in un messaggio:
"Le vittorie e i successi della flotta 'Sumud' continuano; ha fatto crollare i muri di ipocrisia delle presunte libertà della civiltà occidentale e ha reso il fascista sionista ancora più screditato. Ha riportato la Palestina al centro dell'attenzione mondiale.
Ha avvicinato più rapidamente di prima alla fine il regime sionista sconfitto, che si è dato all'escalation della repressione e dei crimini."
21 maggio 2026 - 10:44
News ID: 1817122
Source: ABNA24
Il comandante della Forza Qods del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha scritto: La flotta "Sumud" ha riportato la Palestina al centro dell'attenzione mondiale.
Secondo l'agenzia ABNA, il Generale Ismail Qaani, comandante della Forza Qods del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha scritto in un messaggio:
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