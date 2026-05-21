Generale Qaani: I successi della flotta "Sumud" continuano

Secondo l'agenzia ABNA, il Generale Ismail Qaani, comandante della Forza Qods del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha scritto in un messaggio:

"Le vittorie e i successi della flotta 'Sumud' continuano; ha fatto crollare i muri di ipocrisia delle presunte libertà della civiltà occidentale e ha reso il fascista sionista ancora più screditato. Ha riportato la Palestina al centro dell'attenzione mondiale.

Ha avvicinato più rapidamente di prima alla fine il regime sionista sconfitto, che si è dato all'escalation della repressione e dei crimini."