Qalibaf: Faremo pentire il nemico per qualsiasi nuova aggressione

Secondo l'agenzia ABNA, è stato pubblicato il terzo file audio di Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraniano (Majlis), indirizzato al popolo iraniano.

Qalibaf in questo file audio, affermando che da circa un mese assistiamo a un cessate il fuoco sui fronti militari, ma i movimenti palesi e nascosti del nemico mostrano che egli, parallelamente alle pressioni economiche e politiche, non ha rinunciato ai suoi obiettivi militari e cerca un nuovo ciclo di guerra e una nuova avventura, ha chiarito: La realtà è che il nemico, contrariamente alle pose che talvolta assume, è intrappolato in un dilemma strategico. Il prezzo della benzina, il mercato obbligazionario, i tassi di interesse bancari, il tasso di inflazione che incide sui costi primari della vita nella società americana hanno causato proteste da parte della popolazione americana, tanto che molti sostenitori di Trump considerano la guerra americana contro l'Iran come la guerra di Israele e la ritengono contraria alle promesse elettorali di Trump.

Ha aggiunto: Questa situazione caotica dell'opinione pubblica e dell'economia americana ha portato il presidente americano a esitare tra due opzioni. La prima opzione è dare priorità alla fine della guerra, pagandone i costi come perdente della guerra. La seconda opzione è riavviare la guerra o continuare il blocco navale per fare pressione e costringere l'Iran ad accettare la resa. La realtà è che l'osservazione accurata della situazione americana rafforza la probabilità che essi sperino ancora nella resa della nazione iraniana e pensino erroneamente di poter, continuando il blocco e la pressione economica da un lato e intensificando la pressione militare e lanciando una nuova ondata di attacchi dall'altro, convincere l'Iran a rispondere positivamente alle loro richieste eccessive sul piano diplomatico.

Il presidente del Parlamento, sottolineando che di fronte a un tale piano dobbiamo, rafforzando la nostra prontezza per una risposta decisa ed efficace a possibili attacchi e aumentando la nostra resilienza economica, far uscire il nemico dai suoi errori di calcolo e disilluderlo circa la resa dell'Iran, in modo che il nemico sia costretto nei negoziati ad accettare e concedere le giuste richieste del popolo iraniano, ha dichiarato: Per tranquillità del popolo iraniano, affermo che le nostre potenti forze militari hanno sfruttato la tregua nel migliore dei modi per ricostruire le nostre capacità militari e, grazie alla grazia divina e al sostegno del popolo, oggi dispongono di una tale prontezza da sorprendere il nemico e da farlo certamente pentire per qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran.