Secondo l'agenzia ABNA citando Al-Mayadeen, il giornale "Haaretz" del regime israeliano ha riportato che il comportamento di Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Interna del regime, sebbene sia più "sfrontato" rispetto ad altri funzionari, è perfettamente in linea con gli standard comuni nel regime israeliano.
Haaretz ha aggiunto che gli atti di violenza e umiliazione degli attivisti davanti alle telecamere e alla presenza di ministri è uno "scandalo" che non può più essere nascosto.
Nel frattempo, l'organizzazione radiofonica e televisiva del regime israeliano ha riportato che diversi paesi europei insieme al Canada, dopo la pubblicazione del video di Ben-Gvir, hanno convocato gli ambasciatori del regime israeliano e li hanno ammoniti.
Anche Mike Huckabee, l'ambasciatore americano a Tel Aviv, senza fare riferimento al cattivo precedente del regime sionista nei forum internazionali dove è noto per il terrorismo di stato, ha affermato: Ben-Gvir ha insultato l'immagine di Israele.
Penny Wong, il ministro degli Esteri australiano, poche ore fa in reazione a questo vergognoso atto di Ben-Gvir ha detto: Le immagini pubblicate da Ben-Gvir con gli attivisti arrestati della flotta della resilienza sono scioccanti e inaccettabili.
Ha aggiunto: Condanniamo il comportamento umiliante dei funzionari del regime israeliano e di Ben-Gvir nei confronti degli attivisti arrestati della flotta della resilienza.
Le immagini pubblicate mostrano che i militari del regime sionista dopo l'arresto degli attivisti della "flotta Sumud" hanno avuto un comportamento violento e offensivo nei loro confronti.
D'altra parte, sono state pubblicate immagini di maltrattamenti e comportamenti disumani di Ben-Gvir e dei militari del regime sionista nei confronti degli attivisti arrestati della flotta Sumud, che hanno suscitato l'ira mondiale.
Difesa dei media sionisti per il comportamento di Ben Gvir: il suo comportamento è abituale in "Israele"!
I media sionisti hanno riportato che la pubblicazione di un video del ministro della Sicurezza Interna di questo regime, sebbene danneggi il regime israeliano, è una questione che non è fuori dalla norma in questo regime.
Secondo l'agenzia ABNA citando Al-Mayadeen, il giornale "Haaretz" del regime israeliano ha riportato che il comportamento di Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Interna del regime, sebbene sia più "sfrontato" rispetto ad altri funzionari, è perfettamente in linea con gli standard comuni nel regime israeliano.
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