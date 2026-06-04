Leader della Rivoluzione: Dobbiamo contrastare i piani del nemico con la resistenza e mantenendo l'unità

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il messaggio di Sua Eminenza l'Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, in occasione della festa del Ghadir, del 37° anniversario della scomparsa dell'Imam Khomeini e dell'anniversario dell'inizio della guida di Sua Eminenza l'Ayatollah martire Seyyed Ali Khamenei, è stato letto questa mattina nel santuario dell'Imam Khomeini da Hojjatoleslam Mohammad Javad Haj Ali Akbari.

Il sistema di dominio, che ha costruito un presidio chiamato Israele circa ottant'anni fa, non accetta l'esistenza di un Iran forte, indipendente e dotato di ogni tipo di vantaggio, al confine orientale della falsa e insignificante geografia del "Grande Israele", cioè a est dell'Eufrate, e non trascura alcuna azione per impedirne il progresso. In questa sede, dico alla cara nazione: il nemico malvagio, ora che ha subito una sconfitta nello scontro con i vostri figli coraggiosi nelle forze armate, e specialmente a causa del confronto con il colpo decisivo – sia nella battaglia militare che per strada – sta sperimentando un'umiliazione profonda e significativa, che ha causato un evidente allontanamento dei paesi da lui. Ha concentrato le sue macchinazioni nella guerra ibrida su due punti: uno è la resilienza del popolo; l'altro è creare un errore nel sistema di calcolo dei funzionari del paese. Il suo strumento principale in entrambi è seminare semi di dubbio, disperazione, paura, sfiducia e discordia. Pertanto, per contrastare queste malvagità, tutti devono, con resistenza e chiaroveggenza, mantenendo unità e coesione, fiducia reciproca, e non accordandosi con il nemico, contrastare il suo piano sinistro. In questo, il ruolo dei funzionari nel sostenere queste cose è molto importante. Qualsiasi azione che provochi sospetto e frustrazione tra la gente è considerata un aiuto al nemico di questo paese e della sua gente.

Ora si è aperta una nuova opportunità per presentare concretamente e realizzare la scuola del grande Khomeini e del caro martire Khamenei come leader oppressi ma potenti, e certamente vittoriosi, della Rivoluzione Islamica in tutto il mondo. Questo importante compito è sulle spalle dell'intera nazione, in particolare dei giovani, delle élite, degli intellettuali e degli artisti, affinché, seguendo questa scuola, confidando nelle promesse di Dio, all'ombra delle attenzioni del nostro Signore (che Dio affretti la sua nobile apparizione), e sul cammino dell'Islam puro – cioè la linea luminosa tracciata durante il periodo di duecentocinquanta anni della presenza dei detentori dell'infallibilità e della grande autorità (che la pace e la salvezza di Dio siano su tutti loro) – costruiscano il futuro luminoso dell'amato Iran.