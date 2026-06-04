Sardar Qaani: Israele deve ritirarsi fino al punto precedente l'inizio della guerra di 40 giorni.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il sardar Ismail Qaani, comandante della Forza Qods, in un messaggio ha sottolineato: "Il sostegno alla resistenza in Libano è un dovere di tutti noi, e la liberazione della regione da Israele è un obiettivo raggiungibile per i musulmani."

Ha continuato: "La richiesta minima della resistenza è il ritiro del regime occupante fino al punto precedente l'inizio della guerra di 40 giorni. I mujahidin libanesi vedranno presto i risultati della loro coraggiosa resistenza."