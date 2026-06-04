Sheikh Naim Qasim: Lo spettacolo umiliante dei negoziati diretti con il nemico deve cessare

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, lo sheikh Naim Qasim, segretario generale di Hezbollah libanese, in occasione del 37° anniversario della scomparsa dell'Imam Khomeini, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha discusso gli ultimi sviluppi in Libano.

Nella dichiarazione dello sheikh Naim Qasim si legge: «L'Imam Khomeini è una delle manifestazioni del percorso divino per tutta l'umanità. La rivoluzione iraniana iniziò con un sostegno islamico e sui principi di lotta all'oppressione e all'occupazione, e lanciò lo slogan "Né Oriente né Occidente". Da una prospettiva religiosa e nel quadro di una scelta intellettuale e culturale, l'Imam Khomeini è una delle manifestazioni del percorso divino per tutta l'umanità».

Aggiunse: «L'Occidente e l'Oriente non permisero all'Iran sotto la guida dell'Imam Khomeini di portare avanti la propria esperienza politica con tranquillità, perciò gli arroganti scatenarono una guerra di otto anni contro l'Iran. Le potenze mondiali e regionali si mobilitarono per rovesciare il sistema della Repubblica Islamica, ma questo sistema, grazie a enormi sacrifici, resistette alla guerra, al blocco economico e alle pressioni internazionali, grazie alla tenacia della guida, del popolo, dei Guardiani della Rivoluzione, dell'esercito e delle sue élite».

Il segretario generale di Hezbollah ha sottolineato: «È per noi un onore e un'infinita gratitudine a Dio che, nel nostro stile di vita e nel sostenere la verità e la fermezza, abbiamo preso come modello l'Imam Khomeini. Nonostante tutte le difficoltà che la rivoluzione iraniana ha dovuto affrontare, l'Iran ha fatto progressi in tutti i campi e ha sostenuto i movimenti di liberazione. I nemici non hanno avuto successo e non avranno successo di fronte alla grande nazione iraniana, cresciuta nella scuola di Hussein, nel sacrificio e nella dedizione».

Naim Qasim continuò: «La resistenza in Libano per liberare il territorio dagli occupanti nella regione si è ispirata al metodo e al pensiero dell'Imam Khomeini. L'Iran ha avuto posizioni eccezionali e preziose nel sostenere il popolo palestinese per la liberazione della propria terra e di Gerusalemme, e nel sostenere i movimenti di resistenza contro l'occupazione israeliana».

Riferendosi agli sviluppi in Libano, ha dichiarato: «La dichiarazione di Washington è il risultato di negoziati diretti, inutili, umilianti e vergognosi per il Libano, e ha delineato le basi della resa del Libano di fronte al piano del "Grande Israele". Se l'obiettivo principale di qualsiasi accordo è il disarmo della resistenza, ciò significa la distruzione della potenza del Libano e una minaccia esistenziale di annientamento della sua nazione resistente. Un cessate il fuoco illusorio e l'interpretazione secondo cui Hezbollah dovrebbe fermare gli attacchi e le forze di resistenza dovrebbero lasciare il sud mentre l'aggressione continua e la pressione militare è mantenuta, significano resa, sconfitta e realizzazione degli obiettivi del nemico».

Il segretario generale di Hezbollah ha osservato: «La dichiarazione di Washington delinea i principi che l'America e Israele intendono per la resa del Libano al piano del "Grande Israele". Questa dichiarazione è volta a distruggere il Libano, destabilizzarlo e fomentare la discordia tra i libanesi. La dichiarazione di Washington mira a seminare discordia tra i libanesi e a far ottenere a Israele attraverso mezzi politici ciò che non ha ottenuto in guerra. Ciò è impossibile per coloro che vogliono onore, dignità, preservazione del sangue dei martiri, dei feriti, dei prigionieri e di questa grande nazione sacrificale. La dichiarazione di Washington è una tabella di marcia per distruggere una parte della nazione libanese e ridurre in schiavitù un'altra parte. Che il processo di sicurezza segua lo slogan di un cessate il fuoco illusorio è come il sogno di Satana di entrare in paradiso. Prestiamo attenzione solo alla cessazione completa dell'aggressione, all'instaurazione di un cessate il fuoco totale e al ritiro di Israele. Il cessate il fuoco deve essere globale, non deve esserci differenza tra il sud e le altre regioni del Libano, e il nemico non deve avere la libertà di uccidere in Libano».