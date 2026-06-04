Leader degli Ansar Allah dello Yemen: L'Eid al-Ghadir fa parte del patrimonio spirituale del popolo musulmano yemenita.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, leader del movimento Ansar Allah dello Yemen, ha tenuto un discorso in occasione della benedetta festa di Ghadir Khumm e del Giorno di Wilayat.

In questo discorso si legge: «Porgo le mie più sincere congratulazioni e i miei migliori auguri al nostro popolo e alla nostra nazione in occasione dell'Eid al-Ghadir e del Giorno di Wilayat, questa grande occasione religiosa. Il nostro caro popolo, come ogni anno, in questo giorno benedetto, ha gloriosamente celebrato il Giorno di Wilayat in tutte le province liberate. L'Eid al-Ghadir e il Giorno di Wilayat sono occasioni autentiche e fanno parte del patrimonio spirituale del popolo musulmano yemenita.»

Abdulmalik Badruddin al-Houthi ha aggiunto: «L'occasione di Ghadir e il Giorno di Wilayat non sono nuovi per il nostro popolo; essi hanno onorato queste occasioni attraverso generazioni e secoli nel quadro della loro fede incrollabile. Il nostro popolo onora le occasioni religiose, in particolare il Mawlid (compleanno del Profeta) e altre occasioni, e usa queste occasioni per preservare la propria identità e i propri importanti risultati. Il nostro popolo apprezza e presta attenzione ai benefici educativi delle occasioni che onora, perché queste occasioni esprimono gratitudine per le benedizioni divine e il riconoscimento della grandezza della propria religione.»

Al-Houthi ha proseguito: «L'evento di Ghadir è un fatto storico accertato, concordato da storici e studiosi di hadith, e non è dubbio né messo in discussione. Onorare Ghadir e Wilayat significa onorare un'occasione autentica e certa, uno dei fatti storici indiscutibili. L'importanza di Ghadir risiede nel fatto che è testimonianza del completamento della religione e della pienezza della grazia divina, e la gratitudine per questa grazia porta il bene di questo mondo e dell'aldilà. Se la umma seguirà completamente questa via, beneficerà della grazia perfetta in tutti gli ambiti della sua vita. Tra le manifestazioni della grazia perfetta ci sono la grazia della dignità, la liberazione dal dominio dei tiranni, la dignità umana e molti altri importanti risultati.»