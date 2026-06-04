Katz ha affermato: "Non ci ritiriamo dal sud del Libano""

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Jazeera, Yisrael Katz, ministro della Guerra del regime sionista, ha affermato: "Le nostre forze non si ritireranno dal sud del Libano, inclusa l'area del forte di Shaqif. I libanesi non torneranno al sud e noi continueremo le operazioni di distruzione delle infrastrutture."

Ha sostenuto: "Quello che è successo ieri durante i negoziati tra Libano e Israele è il risultato di una realtà che abbiamo creato in Libano. Sarà creata una zona libera da armi a sud del Litani. Il nostro esercito rimarrà nella zona di sicurezza libanese fino alla linea gialla."

Katz ha affermato: "Israele ha libertà d'azione con il sostegno dell'America per colpire Beirut in risposta a qualsiasi attacco contro gli insediamenti settentrionali o Israele. Prenderemo di mira le infrastrutture di Hezbollah. Gli sviluppi che abbiamo creato in Libano porteranno a un accordo di pace."