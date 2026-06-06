Azione ostile degli Stati Uniti contro l'Iran alla vigilia della riunione del Consiglio dei Governatori

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Reuters, i diplomatici hanno dichiarato che gli Stati Uniti stanno preparando una bozza di risoluzione contro l'Iran prima della riunione del Consiglio dei Governatori dell'AIEA.
Hanno aggiunto che questa riunione si terrà la prossima settimana. I dettagli della bozza di risoluzione non sono chiari.
Questa azione ostile degli Stati Uniti contro l'Iran avviene nel bel mezzo dei negoziati sull'estensione del cessate il fuoco e sul raggiungimento di un accordo tra loro.
Solo poche ore prima, anche il Dipartimento del Tesoro americano aveva annunciato l'imposizione di nuove sanzioni contro l'Iran.
Your Comment