Grossi: Il programma nucleare iraniano non verrà distrutto da un'azione militare

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), in un'intervista ad Al Jazeera ha affermato che il ritorno delle ispezioni sui siti nucleari iraniani è una condizione necessaria prima di raggiungere qualsiasi accordo.

Senza menzionare la cooperazione a tutto tondo dell'Iran con l'agenzia, ha aggiunto: "Negli ultimi otto mesi non siamo stati in grado di condurre indagini sulle riserve dichiarate di uranio dell'Iran."

Grossi ha detto: "La nostra ipotesi è che il materiale nucleare iraniano sia ancora nello stesso posto in cui si trovava all'inizio degli attacchi, e Teheran lo ha confermato."

Egli ha nuovamente sottolineato, senza menzionare le inadempienze degli Stati Uniti durante i negoziati con l'Iran, che la soluzione alla questione nucleare tra Stati Uniti e Iran deve essere diplomatica e che i negoziati tra le due parti, nonostante le discussioni in corso su questioni chiave, si sono avvicinati a un accordo.

Grossi ha detto in una conferenza stampa che l'AIEA non è attualmente direttamente coinvolta nei negoziati tra Washington e Teheran, ma sta monitorando da vicino gli sviluppi. Ha affermato che i segnali attuali indicano che le due parti si sono avvicinate a un potenziale accordo sul programma nucleare iraniano.

Ha affermato che l'Iran è legalmente obbligato a informare l'AIEA in qualsiasi circostanza sulle sue attività nucleari! L'opzione migliore dopo aver raggiunto un accordo sarebbe l'eliminazione o la riduzione del livello di arricchimento delle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran.

Allo stesso tempo, Grossi ha ammesso che nessuna azione militare può porre completamente fine al programma nucleare iraniano.