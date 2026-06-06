Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia di stampa russa TASS, Mikhail Ulianov ha detto durante la riunione del Consiglio dei Governatori dell'AIEA: «I paesi occidentali nell'ultimo anno hanno cercato di ignorare gli attacchi alle infrastrutture nucleari dell'Iran, inclusa la centrale nucleare di Bushehr in Iran e la centrale nucleare di Zaporizhzhia, e questo ha portato a un'escalation del pericoloso processo di attacco agli impianti nucleari nel XXI secolo».

Nel frattempo, l'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran ha annunciato che in seguito al recente attacco, un proiettile è caduto vicino alla centrale nucleare di Bushehr, e a causa dell'onda d'urto e delle schegge, uno degli edifici secondari è stato danneggiato e uno degli agenti di sicurezza è stato martirizzato.

Tuttavia, secondo l'organizzazione, le parti principali della centrale non sono state danneggiate e la sua attività continua.

Secondo questo ente, questo è il quarto attacco alla centrale nucleare di Bushehr durante la recente guerra imposta, e qualsiasi danno grave a questo impianto, a causa della presenza di materiali radioattivi, potrebbe avere conseguenze pericolose per la regione.