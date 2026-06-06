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Ulianov: Il silenzio dell'Occidente ha normalizzato gli attacchi agli impianti nucleari

6 giugno 2026 - 10:13
News ID: 1823112
Source: ABNA24
Ulianov: Il silenzio dell'Occidente ha normalizzato gli attacchi agli impianti nucleari

Il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna ha dichiarato che il silenzio dei paesi occidentali di fronte agli attacchi agli impianti nucleari, inclusa la centrale nucleare di Bushehr in Iran, ha normalizzato tali azioni.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia di stampa russa TASS, Mikhail Ulianov ha detto durante la riunione del Consiglio dei Governatori dell'AIEA: «I paesi occidentali nell'ultimo anno hanno cercato di ignorare gli attacchi alle infrastrutture nucleari dell'Iran, inclusa la centrale nucleare di Bushehr in Iran e la centrale nucleare di Zaporizhzhia, e questo ha portato a un'escalation del pericoloso processo di attacco agli impianti nucleari nel XXI secolo».

Nel frattempo, l'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran ha annunciato che in seguito al recente attacco, un proiettile è caduto vicino alla centrale nucleare di Bushehr, e a causa dell'onda d'urto e delle schegge, uno degli edifici secondari è stato danneggiato e uno degli agenti di sicurezza è stato martirizzato.

Tuttavia, secondo l'organizzazione, le parti principali della centrale non sono state danneggiate e la sua attività continua.

Secondo questo ente, questo è il quarto attacco alla centrale nucleare di Bushehr durante la recente guerra imposta, e qualsiasi danno grave a questo impianto, a causa della presenza di materiali radioattivi, potrebbe avere conseguenze pericolose per la regione.

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