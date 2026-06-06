Affermazione del CENTCOM: Abbiamo bombardato obiettivi a Sirik e Qeshm

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, il Comando Centrale dell'esercito terrorista americano in Asia occidentale ha affermato in una nota che pochi istanti fa, le forze del CENTCOM hanno abbattuto quattro droni d'attacco iraniani a senso unico che erano stati lanciati verso lo Stretto di Hormuz.

Il CENTCOM ha sostenuto che questi droni d'attacco rappresentavano una minaccia immediata per il traffico marittimo della regione e che le forze americane hanno attaccato i siti radar di sorveglianza costiera iraniani a Guruk (Sirik) e sull'isola di Qeshm per difendersi da ulteriori attacchi.