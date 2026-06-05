La resistenza contro le potenze arroganti del mondo continua

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita fonti irachene, lo sceicco Haidar al-Gharawi, segretario generale del movimento "Ansarallah al-Awfiya" (Resistenza Islamica dell'Iraq), rivolgendosi ai combattenti della resistenza islamica, ha dichiarato: "Il vostro movimento sulla via della verità è la continuazione della via di quel benedetto imam nell'aiutare gli oppressi e nel contrastare il falso; una via che continua nonostante tutte le sfide e le difficoltà."

Ha sottolineato: "Le vostre armi oggi sono la naturale continuazione di 'Dhulfiqar', e la vostra fermezza contro le potenze arroganti del mondo è un'incarnazione vivente della costanza del Comandante dei Credenti Ali (pace su di lui) a Khaybar e nella battaglia dei Coalizzati."