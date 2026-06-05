La Camera dei Rappresentanti americana respinge il progetto di ritiro delle proprie forze dal Libano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Quds al-Arabi, la Camera dei Rappresentanti americana giovedì ha respinto il progetto di risoluzione elaborato sulla base del War Powers Act, che avrebbe obbligato il governo americano a ritirare le truppe statunitensi da qualsiasi azione di combattimento in Libano senza l'autorizzazione del Congresso.

Secondo i risultati della votazione, il progetto non è stato approvato con 324 voti contrari, 92 favorevoli e due astensioni. Di questi, 207 rappresentanti repubblicani, 117 rappresentanti democratici e un rappresentante indipendente hanno votato contro la risoluzione.

Thomas Massie, rappresentante repubblicano dello stato del Kentucky, è stato l'unico membro del Partito Repubblicano a votare a favore di questo progetto. Betty McCollum e Derek Tran, due rappresentanti democratici, hanno registrato un voto di "presente".

Questa risoluzione era stata presentata dalla democratica Rashida Tlaib. Nel suo testo si sottolineava che il Congresso americano non ha dichiarato guerra né ha fornito alcuna chiara autorizzazione legale per la partecipazione delle forze americane alle operazioni militari di Israele in Libano.

Tlaib anche in un messaggio sul social network X, facendo riferimento alle vittime civili in Libano, ha chiesto la fine dei bombardamenti e ha dichiarato che il regime sionista nonostante l'accordo di cessate il fuoco, ha ampliato la portata dei suoi attacchi in varie regioni del Libano.

In risposta, Hakeem Jeffries, leader della minoranza democratica alla Camera dei Rappresentanti insieme a diversi leader del suo partito, hanno dichiarato in una nota che attualmente nessuna forza armata americana partecipa direttamente alle operazioni di combattimento in Libano.

Hanno anche sottolineato che la questione dei poteri di guerra riguardo al Libano dovrebbe essere esaminata in un altro progetto di legge che prevedrebbe il ritiro delle forze americane impegnate in operazioni di combattimento, escludendo al contempo la cooperazione per la sicurezza con l'esercito libanese e la protezione delle sedi diplomatiche americane.

Questa votazione si è svolta un giorno dopo che la Camera dei Rappresentanti americana aveva approvato una risoluzione volta a limitare qualsiasi azione militare del governo americano contro l'Iran.