Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita RIA Novosti, Vinay Kumar, ambasciatore indiano in Russia, ha affermato che le relazioni commerciali nel quadro dei BRICS potrebbero creare opportunità nuove e significative per tutti i paesi membri in un momento in cui le catene di approvvigionamento globali sono sotto pressione.
Egli ha ricordato che l'India detiene la presidenza dei BRICS quest'anno e finora ha tenuto oltre 150 riunioni ed eventi con la partecipazione di tutti i paesi membri nei primi cinque mesi del 2026.
I BRICS sono una coalizione intergovernativa e un'organizzazione delle potenze economiche emergenti il cui obiettivo è rafforzare la cooperazione commerciale, politica e finanziaria tra i paesi in via di sviluppo. Questo gruppo riunisce quasi la metà della popolazione mondiale e rappresenta una parte considerevole del prodotto interno lordo globale.
L'ambasciatore indiano in Russia ha dichiarato che le relazioni tra i membri del gruppo BRICS creano nuove opportunità per i paesi partecipanti.
Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita RIA Novosti, Vinay Kumar, ambasciatore indiano in Russia, ha affermato che le relazioni commerciali nel quadro dei BRICS potrebbero creare opportunità nuove e significative per tutti i paesi membri in un momento in cui le catene di approvvigionamento globali sono sotto pressione.
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