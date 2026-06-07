Washington cerca di confiscare i beni iraniani a favore dei paesi del Golfo

Secondo l’agenzia di stampa ABNA che cita la rete Russia Al-Youm, l’agenzia Reuters citando una fonte che ha definito informata, ha dichiarato che il governo americano utilizzerà i suoi strumenti per destinare i beni iraniani a favore dei suoi alleati nella regione del Golfo.

Questa fonte, il cui nome non è stato menzionato, ha aggiunto che lo scopo di questa misura è sostenere la ricostruzione e il risarcimento di danni futuri che si afferma «sarebbero probabilmente causati dall’Iran [in futuro]».

Reuters ha anche riferito, citando questa fonte, che il segretario al Tesoro americano ha incaricato una squadra di valutare la situazione dei paesi alleati di Washington nel Golfo e di preparare una stima dei costi dei danni che, secondo questa istituzione americana, sarebbero stati causati dall’Iran.

Questa fonte ha aggiunto che il governo americano esaminerà anche la possibilità di utilizzare i beni iraniani per riparare i danni passati [in questa regione].