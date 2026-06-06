  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

Iraqchi a Michel Aoun: Salvate il Libano dal vostro vero nemico

6 giugno 2026 - 10:08
News ID: 1823101
Source: ABNA24
Iraqchi a Michel Aoun: Salvate il Libano dal vostro vero nemico

Il Ministro degli Esteri, rivolgendosi al Presidente del Libano, ha scritto: “Se il Libano fosse uno strumento di contrattazione per l’Iran, avremmo raggiunto un accordo molto tempo fa. Salvate il Libano dal vostro vero nemico, signor Presidente!”

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Iraqchi, Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, in un messaggio al Presidente del Libano sulla piattaforma X ha scritto: “Sulla base delle dichiarazioni del signor Aoun, sembra che sia l’Iran ad aver occupato un quinto del territorio libanese, a aver sfollato un quarto dei libanesi e a bombardare il vostro paese quotidianamente.”

Egli ha inoltre dichiarato: “Se il Libano fosse uno strumento di contrattazione per l’Iran, avremmo raggiunto un accordo molto tempo fa. Salvate il Libano dal vostro vero nemico, signor Presidente!”

Your Comment

You are replying to: .
captcha