Iraqchi a Michel Aoun: Salvate il Libano dal vostro vero nemico

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Iraqchi, Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, in un messaggio al Presidente del Libano sulla piattaforma X ha scritto: “Sulla base delle dichiarazioni del signor Aoun, sembra che sia l’Iran ad aver occupato un quinto del territorio libanese, a aver sfollato un quarto dei libanesi e a bombardare il vostro paese quotidianamente.”

Egli ha inoltre dichiarato: “Se il Libano fosse uno strumento di contrattazione per l’Iran, avremmo raggiunto un accordo molto tempo fa. Salvate il Libano dal vostro vero nemico, signor Presidente!”