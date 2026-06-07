Intenzione dei paesi europei di sanzionare i coloni sionisti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, fonti politiche in colloquio con l'agenzia Reuters hanno sottolineato che la Francia, insieme a diversi paesi europei, cerca di fare pressione sul regime sionista attraverso sanzioni coordinate.

Questo rapporto afferma che le suddette sanzioni saranno imposte contro i coloni sionisti che commettono atti brutali contro i palestinesi in Cisgiordania. Queste sanzioni includeranno il congelamento dei beni e il divieto di viaggio.

L'elenco dei sionisti che saranno soggetti a queste sanzioni non è ancora stato finalizzato, ed è probabile che nei prossimi giorni venga emessa una dichiarazione ufficiale.

Questa azione avviene mentre i suddetti paesi sono considerati tra i principali sostenitori dei crimini del regime sionista contro i palestinesi.