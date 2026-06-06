«Sostegno deciso» dei membri dello Shanghai all'Iran contro USA e regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Eskandar Momeni, che si è recato in Kirghizistan per partecipare alla riunione dei ministri dell'Interno della SCO, venerdì (15 Khordad) facendo riferimento all'incontro dei ministri membri con il presidente kirghiso, ha dichiarato che in questo incontro «sono state fatte buone discussioni riguardo alle questioni di sicurezza e regionali».

Il signor Momeni, riferendosi all'adesione non permanente del Kirghizistan al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha descritto questi colloqui come di «particolare importanza» e ha affermato che alla presenza del presidente di questo paese, ha espresso l'opposizione dell'Iran all'«unilateralismo» e ha sottolineato la «cooperazione regionale».

Il Ministro dell'Interno ha aggiunto che nella riunione principale «le posizioni della Repubblica Islamica dell'Iran riguardo alle questioni regionali e anche l'aggressione del regime sionista e degli Stati Uniti contro il nostro paese sono state fermamente presentate e chiarite».

Secondo il signor Momeni, tutti i paesi membri, in particolare Cina e Russia, hanno annunciato il loro deciso sostegno alla Repubblica Islamica dell'Iran contro l'aggressione del regime sionista e degli Stati Uniti e hanno assunto buone posizioni in questo ambito.

Egli ha anche annunciato l'emissione di una «buona dichiarazione» al termine di questa riunione, concentrata sulla cooperazione in materia di sicurezza, di polizia e su temi come la lotta contro la droga e il terrorismo.

Il Ministro dell'Interno ha anche valutato come utili gli incontri bilaterali a margine di questo vertice e ha dichiarato: «Questi incontri sono di per sé utili, perché i paesi in un breve incontro espongono le loro opinioni per risolvere i problemi».

La riunione dei ministri dell'Interno degli Stati membri della SCO si è tenuta nella città di Bishkek, capitale del Kirghizistan, con la partecipazione di dieci paesi membri, tra cui Cina, Russia, India e Iran.