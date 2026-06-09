Mohsen Rezaei: Non permetteremo l’ingerenza di terzi nello Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ABNA, il Maggior Generale Mohsen Rezaei, consigliere militare del Comandante in Capo, in un’intervista a Sputnik ha sottolineato che lo Stretto di Hormuz è una questione che riguarda solo Iran e Oman, e nessuna terza parte ha il diritto di interferire nella gestione di questo passaggio strategico.

Rezaei ha dichiarato: «Lo Stretto di Hormuz riguarda solo Iran e Oman, e non permetteremo che Stati Uniti o paesi europei prendano il controllo di questa rotta strategica».

Parlando del traffico marittimo in questa via d’acqua, ha aggiunto che ogni giorno circa 30 navi attraversano lo Stretto di Hormuz e che l’Iran è pronto ad accogliere una maggiore capacità di traffico marittimo.

Il consigliere della Guida della Rivoluzione ha infine sottolineato che gli Stati Uniti ostacolano il movimento di alcune navi che transitano su rotte marittime predefinite.