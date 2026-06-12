Netanyahu intrappolato tra il martello degli oppositori interni e l'incudine delle pressioni di Trump

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia di stampa Shehab, i media sionisti hanno annunciato che, secondo analisi israeliane e americane, il primo ministro di questo regime Benjamin Netanyahu è rimasto schiacciato tra l'opinione pubblica in Israele che insiste sulla necessità di sconfiggere Iran e Hezbollah, e le pressioni del presidente americano che chiede la fine della guerra e la firma di un accordo.

Questa situazione caotica di Netanyahu si verifica mentre i sondaggi pubblicati nella Palestina occupata mostrano che oltre il 60% degli israeliani non è disposto a vedere Netanyahu nuovamente come candidato alla carica di primo ministro. Nel frattempo, la posizione dei partiti della sua coalizione rispetto all'opposizione è in declino.

Questa situazione ha portato a far sì che qualsiasi accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, così come le parole di Trump due giorni fa sul fatto che non sa se Netanyahu parteciperà o meno alle prossime elezioni, siano tornati al centro dell'attenzione.