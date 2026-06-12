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Netanyahu intrappolato tra il martello degli oppositori interni e l'incudine delle pressioni di Trump

12 giugno 2026 - 18:57
News ID: 1826186
Source: ABNA24
Netanyahu intrappolato tra il martello degli oppositori interni e l'incudine delle pressioni di Trump

I media del regime sionista hanno riferito che Netanyahu si trova intrappolato tra i sostenitori della guerra contro l'Iran e Hezbollah all'interno del paese da un lato, e le pressioni di Trump per porre fine a questa guerra e firmare un accordo dall'altro.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia di stampa Shehab, i media sionisti hanno annunciato che, secondo analisi israeliane e americane, il primo ministro di questo regime Benjamin Netanyahu è rimasto schiacciato tra l'opinione pubblica in Israele che insiste sulla necessità di sconfiggere Iran e Hezbollah, e le pressioni del presidente americano che chiede la fine della guerra e la firma di un accordo.

Questa situazione caotica di Netanyahu si verifica mentre i sondaggi pubblicati nella Palestina occupata mostrano che oltre il 60% degli israeliani non è disposto a vedere Netanyahu nuovamente come candidato alla carica di primo ministro. Nel frattempo, la posizione dei partiti della sua coalizione rispetto all'opposizione è in declino.

Questa situazione ha portato a far sì che qualsiasi accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, così come le parole di Trump due giorni fa sul fatto che non sa se Netanyahu parteciperà o meno alle prossime elezioni, siano tornati al centro dell'attenzione.

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