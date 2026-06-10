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Avvertimento di Araghchi: Se volete stare al sicuro, è meglio che lasciate la regione

10 giugno 2026 - 11:25
News ID: 1825251
Source: ABNA24
Avvertimento di Araghchi: Se volete stare al sicuro, è meglio che lasciate la regione

Il Ministro degli Esteri del nostro paese ha sottolineato che le forze armate iraniane non lasceranno alcun attacco o minaccia senza risposta.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, in risposta all'aggressione aerea statunitense di questa mattina nel sud dell'Iran, ha scritto sulla sua pagina personale: «Nonostante la sconfitta sul campo di battaglia, gli Stati Uniti hanno deciso ancora una volta di mettere alla prova la nostra determinazione.»

Ha aggiunto: «Le nostre potenti forze armate non lasceranno alcun attacco o minaccia senza risposta. Se volete stare al sicuro, è meglio che lasciate la nostra regione.»

Araghchi ha sottolineato: «La storia del Golfo Persico ha molte storie da raccontare sul destino funesto degli stranieri invasori. Hormuz non si trova in acque internazionali, è condivisa tra Iran e Oman, e si trova a migliaia di miglia dalle coste degli Stati Uniti. I confini marittimi sono completamente chiari e inequivocabili.»

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