Giornalista sionista: Netanyahu è stato colto di sorpresa

Secondo quanto riportato dal corrispondente di ABNA citando Al-Mayadeen, Barak Ravid, giornalista del canale 12 della televisione del regime sionista, citando un funzionario americano, ha affermato che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, rivolgendosi a Benjamin Netanyahu, primo ministro di questo regime, ha sottolineato che l'accordo con l'Iran è molto buono e che è giunto il momento di porre fine alla guerra.

Ravid ha aggiunto che Netanyahu non era stato precedentemente informato della posizione di Trump riguardo all'accordo con l'Iran ed è stato colto di sorpresa su questo punto. Si trova in una situazione difficile.

Un funzionario americano ha anche detto che Netanyahu non assume una posizione forte durante le conversazioni telefoniche con Trump e sa che l'accordo è imminente e che non può ostacolare questo processo.

In precedenza, Axios ha riferito, citando fonti e funzionari americani, che a Washington c'è preoccupazione che Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, giochi un ruolo di disturbo anche se l'accordo dovesse essere finalizzato. Questo mentre le posizioni e le politiche di Washington e Tel Aviv su varie questioni, in particolare le azioni ostili contro l'Iran, sono perfettamente coordinate.