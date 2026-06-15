Non c’è altra via che accettare la sconfitta e arrendersi al popolo insorto dell’Iran

Secondo l’agenzia di stampa Abna, il Comando Centrale di Khatam al-Anbiya in una nota ha dichiarato: Il popolo resistente e orgoglioso dell’Iran e i figli coraggiosi e valorosi della nazione nelle potenti forze armate del paese e nel fronte della resistenza, per grazia dell’Altissimo Signore e sotto la guida del Comandante Supremo (che la sua ombra sia protratta), imponendo la loro volontà divina e d’acciaio ai vili nemici americani e sionisti, hanno dimostrato con forza che questi non hanno altra via che accettare la sconfitta e la resa davanti al popolo insorto e ai soldati dell’Altissimo Signore.