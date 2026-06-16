Trump ha ripetuto le sue affermazioni sul programma nucleare iraniano

Secondo l'agenzia ABNA, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, in una dichiarazione su «Truth Social» ha parlato dell'accordo raggiunto con Teheran e ha affermato: L'Iran ha accettato di non perseguire mai l'arma nucleare.

Il presidente americano ha anche reagito alle affermazioni riguardanti gli scambi finanziari in questo accordo e ha affermato: Inoltre, la storia secondo cui gli Stati Uniti stanno pagando 300 milioni di dollari all'Iran è una notizia falsa diffusa dai democratici stupidi.

In precedenza, alcune fonti avevano parlato di un importo di 300 miliardi di dollari, e sembra che la cifra menzionata da Trump sia errata.

In questo contesto, il giornale New York Times in un rapporto del 30 maggio ha affermato di essere venuto in possesso di dettagli di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran.

Il New York Times ha scritto in questo rapporto: Un punto molto interessante che sembra essere emerso nei negoziati e che forse è l'elemento più sorprendente e apparentemente più nuovo aggiunto all'accordo, è il riferimento a un fondo di investimento per l'Iran.

Un funzionario iraniano e un diplomatico hanno indicato l'importo di questo fondo in 300 miliardi di dollari, ma altri funzionari coinvolti nella mediazione di questo accordo non hanno confermato tale importo.

Il giornale ha aggiunto che il funzionario iraniano ha definito questo piano come un programma di ricostruzione che sarà promesso all'Iran in caso di firma di un accordo finale.