Secondo l'agenzia ABNA citando RT, Alexei Pushkov, senatore russo e membro del comitato costituzionale del Consiglio della Federazione, ha sottolineato che la guerra contro l'Iran diventerà una delle guerre più vane nella storia degli Stati Uniti.

Ha aggiunto: Credo che la guerra in Iran occuperà un posto di rilievo tra le guerre più vane dell'America nell'intera storia di questo paese.

Pushkov ha dichiarato che Donald Trump, il presidente americano, presenterà la guerra contro l'Iran come una vittoria completa per sé stesso.

Ha precisato che la ragione principale di Trump per la guerra contro l'Iran è impedire a questo paese di ottenere armi nucleari. Tuttavia, Teheran aveva assunto tale impegno 11 anni fa durante l'accordo nucleare con l'amministrazione Obama, ma Trump se n'è ritirato.

Pushkov ha detto che l'Iran mantiene ancora le sue riserve di uranio e non è cambiato nulla nel sistema di governo di questo paese. La potenza missilistica dell'Iran non è stata distrutta e la potenza regionale di questo paese non è stata indebolita. Ciò mentre Netanyahou era fortemente determinato a raggiungerlo.