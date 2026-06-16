Hezbollah: Il Libano non diventerà mai israeliano; la liberazione è un principio immutabile

Secondo l'agenzia ABNA citando Al-Manar, Ihab Hamada, membro della fazione «Fedeltà alla resistenza» nel parlamento libanese, ha sottolineato che la completa liberazione delle terre libanesi occupate dal regime sionista fino all'ultimo centimetro è un'equazione ferma e immutabile.

Hamada, nel suo intervento sottolineando che il Libano non diventerà mai israeliano, ha affermato che il Libano è entrato in una nuova fase e ha superato la fase di pericolo per la propria esistenza e i tentativi di influenzare la sua forza e indebolirla.

Questo alto dirigente di Hezbollah libanese ha elogiato l'intesa raggiunta tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti e ha osservato che il nemico sionista, come primo perdente di questa intesa, ha tentato poche ore prima dell'annuncio dell'intesa di influenzarla prendendo di mira la periferia sud di Beirut per farla fallire, ma i risultati sono andati contrariamente alle opinioni di Tel Aviv, e i suoi calcoli politici e di sicurezza sono falliti.